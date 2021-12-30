540 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 540 مليون درهم وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 165 مبايعة بقيمة 400.09 مليون درهم منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 31.14 مليون درهم و156 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 368.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 499 الف درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 894 الف درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 140.11 مليون درهم منها 5 رهونات لأراض بقيمة 114.92 مليون درهم و17 رهونا لفلل وشقق بقيمة 25.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الاولى بقيمة 107 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 7 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 1 هبة بقيمة 308 آلاف درهم بمنطقة الحبية الرابعة.