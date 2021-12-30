5.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 5.6 مليار درهم وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1092 مبايعة بقيمة 2.62 مليار درهم منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 685.36 مليون درهم و994 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.93 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 103 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 129 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 310 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 143 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.69 مليار درهم منها 59 رهونا لأراض بقيمة 1.08 مليار درهم و181 رهونا لفلل وشقق بقيمة 1.61 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 530 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 379 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 60 هبة بقيمة 301.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 165 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 42 مليون درهم.