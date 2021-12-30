بعد إتهامة بالترويج للتحرش.. سيترون تسحب إعلان عمرو دياب

سحبت شركة سيتروين للسيارة إعلان النجم الكبير عمرو دياب بعد أن تم تفسير أحد المشاهد على أن يروج للتحرش وقالت الشركة إنها لا تتسامح مع كافة أشكال التحرش وتتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني لسيارة سيترون في مصر.

وأصدرت سيتروين مصر وهي العلامة التي وكيلها الحصري القصراوي جروب، بيانا اليوم، أعلنت فيه سحب إعلان الفنان عمرو دياب لسيارة سيتروين “CITROEN C4”، بعد أن أثار موجة من الجدل، وصلت لاتهامه بانتهاك الخصوصية والتحريض على التحرش.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن المشهد يسلط الضوء على خاصة "connected cam" وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركبة.

اتخذت الشركة الفرنسية قرارها حسب النسخة من الإعلان من جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت اعتذارها لشعور الجمهور بالغضب.

وظهر الفنان عمرو دياب في الإعلان وهو يلتقط صورة فوتوغرافية لامرأة تعبر الطريق بواسطة كاميرا مثبتة داخل السيارة.

واعترض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صيغة الإعلان التليفزيوني باعتباره مروجًا لظاهرة التحرش بالإضافة لانتهاك الخصوصية.