سلطنة عمان تقدر عجز ميزانية 2021 عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


قالت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس إن عجز الميزانية المقدر للسلطنة بلغ 1.2 مليار ريال في 2021 أي ما يصل إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما 13.8% في 2021.

وتعكس هذه الأرقام انتعاشا كبيرا من عجز السلطنة الضخم الذي بلغ 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 جراء تدهور أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا.

واقتصاد عمان هو أحد أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج الغنية بالنفط، ودشنت السلطنة العام الماضي خطة مالية متوسطة الأمد لضبط أوضاعها المالية المثقلة بالديون.

وقالت عمان إنها تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 68% هذا العام، والتي أشارت إلى أنه أقل من توقعاتها البالغة 83%.

وتقدر احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية بما يصل إلى 18 مليار دولار في 2021، ارتفاعا من 14 مليار دولار في عام 2020.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت عمان عجزا في الميزانية يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

ويُتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي الإنفاق 12.1 مليار ريال العام المقبل.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى "مستقرة" من "سلبية" مع تحسن الميزانية العمومية للدولة الخليجية بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"ضربني قدام عيالي وصورني".. "الفجر" تحاور "منار" ضحية التعدي عليها من زوج شقيقتها بالوراق.. ووالدتها: حرق شقتي (فيديو وصور)

تقارير: نجم المغرب يغيب عن أمم إفريقيا بسبب الإصابة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

عرض أوروبي ينقذ نجم الأهلي من جحيم موسيماني

نجم الأهلي يتلقى عرضا من الدوري السعودي

شطة يعلق على واقعة قرعة دوري أبطال إفريقيا المثيرة

عاجل - فسخ تعاقد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

باريس سان جيرمان ينقض على نجم برشلونة