جامعة المنيا تمنح باحث درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "جرائم الاستثمار"

حصل الباحث أحمد إبراهيم عبدالعزيز، على درجة الماجستير في الحقوق بتقدير امتياز، في رسالة عنوانها، التصالح في جرائم الاستثمار (دراسة مقارنة).

وتشكلت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور عمر سالم (مشرفا رئيسيا)، والأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي (مشرفا مشاركا).

وضمت لجنة المناقشة الحكم كل من: الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة والمنيا، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية الأسبق (مشرفا ورئيسا)، والأستاذ القاضي الجليل صلاح عصمت زايد، نائب رئيس محكمة النقض (مناقشا خارجيا)، واللواء المستشار الدكتور محمود إبراهيم غازي، رئيس المحكمة بهيئة القضاء العسكري (مناقشا خارجيا).

وأشادت لجنة الحكم بالرسالة وبالباحث وقدموا له الشكر على مجهوده المبذول.