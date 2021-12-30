روسيا: بيانات أولية تظهر ارتفاع التضخم في 2021 إلى 8.39%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات أولية من هيئة الإحصاء الروسية (روستات) اليوم الأربعاء أن تصخم أسعار المستهلكين في روسيا تسارع إلى 8.39% في 2021 من 4.91% في 2020، على الرغم من قيام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة 7 مرات.

وأصبح التضخم، الذي يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أوائل 2016،مشكلة مزمنة لروسيا إذ يؤثر سلبا على مستويات المعيشة مما دفع الرئيس فلاديمير بوتين للدعوة إلى إجراءات استباقية.

وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين في 2021 أعلى من توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز أواخر ديسمبر كانون الأول والتي أشارت إلى زيادة قدرها 8.2%.

ويستهدف المركزي الروسي مستوى للتضخم عند أربعة بالمئة واضطر لتعديل توقعاته للتضخم بالرفع على مدار العام، لكنه يواصل القول بأن وتيرة النمو السنوي لأسعار المستهلكين ستقترب من المستوى المستهدف في 2022.

وقالت روستات إنها ستنشر القراءة النهائية للتضخم في 12 يناير كانون الثاني.

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