بوتين يعلن أن خط الأنابيب نورد ستريم 2 جاهز لصادرات الغاز



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 جاهز لصادرات الغاز، مضيفا أن المشروع سيساعد في خفض أسعار الغاز في أوروبا التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.

ويواجه نورد ستريم 2، الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر أيلول لكنه ينتظر موافقة من الهيئات التنظيمية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

مقاومة من الولايات المتحدة وبضع دول، من بينها بولندا وأوكرانيا، تقول إنه سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.

وقال الرئيس الروسي إن الأنبوب الثاني في خط الأنابيب المزدوج جرى ملؤه بالغاز.

وأبلغ بوتين اجتماعات للحكومة حضره أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الروسية "أود أن أهنئ جازبروم وشركائها في نورد ستريم 2 على استكمال العمل وإنشاء هذا المسار الإضافي الضخم الذي هو جاهز للعمل."

وخط الأنابيب البالغ قيمته 11 مليار دولار بناه عملاق الغاز الروسي غازبروم الذي يسيطر عليه الكرملين ودفعت شركات أوروبية للطاقة نصف التكلفة.

والمصادقة على خط الأنابيب، الذي يسير في قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، من غير المتوقع أن تصدر قبل نهاية النصف الأول من 2022.