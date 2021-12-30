عاجل.. "حماية المستهلك" يخطر غبور بمنع تداول 6 سيارات هافال

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 بخصوص ما تم  تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حادث انقلاب لإحدى شاحنات النقل الخاصه بسيارات ماركة "هافال H6"، وفى ضوء مبدأ "الشفافيه" يؤكد 
جهاز حماية المستهلك أنه بمجرد رصد الحادث تم مخاطبة شركة جي بي غبور اوتو وكيل سيارات هافال للإفادة عن الحادث حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية وتوضيح كافة التفاصيل وارسال خطاب للجهاز موضحا به أرقام شاسيهات السيارات  المتضررة وبياناتها كالتالي:
LGWEF4A53NH918024- 
LGWEF4A57NH918303- 
LGWEF4A5XNH918263- 
LGWEF4A57NH917720- 
LGWEF4A58NH918276- 
LGWEF4A53NH917911- 
ويؤكد جهاز حماية المستهلك "  لكافة المواطنين أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

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