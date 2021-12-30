استشاري: تحويل مسار المعدة الأفضل على الإطلاق لعلاج هذا المرض

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن العمر المناسب لإجراء جراحات السمنة، خاصة التكميم يبدأ بعد الـ11 عامًا، خاصة أنها من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، وتفضل لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو، ويعاني من التقوس أو اضطراب النفس أثناء النوم أو الإصابة بالسكر، كما أن هناك إمكانية لإجراء جراحات السمنة بعد الـ95 عامًا، ولكن هناك بعض الفحوصات التي يجب أن تجرى، لكي تجرى العملية بأمان.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تكميم المعدة من العمليات التي تعالج السمنة، والأمراض المصاحبة للسمنة المفطرة، ولكن تحويل المسار أقوى من التكميم في بعض الأمراض مثل ارتجاع المريء، وفتاق الحجاب الحاجز، كما أنها تفضل حل فشل جراحة السمنة.

ولفت إلى أن تحويل مسار المعدة هي الأفضل على الإطلاق في علاج السكر، خاصة أنها تقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة 70%، وتعيد الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي، وهذا يعتبر إنجاز هام جدا في علاج السكر.