الإمارات: حملة البكالوريوس يستحوذون على 35.7 % من القوى العاملة من المواطنين

أظهر مسح القوي العاملة في الامارات 2020 - الذي نفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.. استحواذ الحالة التعليمية بكالوريوس أو ما يعادلها على الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة بالدولة بنسبة 33.1%، فيما بلغت نسبة القوى العاملة من المواطنين " ذكور وإناث" حملة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.7%، وبلغت نسبة المواطنات حملة البكالوريوس من إجمالي المواطنات بالقوى العاملة في الدولة 2020 نحو 48 %، مقابل 23.8% للذكور من المواطنين من حملة البكالوريوس.

وشكلت الفئة العمرية من 30-34 عامًا نسبة 20.4 % من إجمالي القوى العاملة من المواطنين، مقابل 20.1 من إجمالي القوى العاملة من غير المواطنين لنفس الفئة، وجاءت الفئة العمرية من 25-29 في المركز الثاني بنسبة 18.2% من القوى العاملة من المواطنين، مقابل 13.1% من القوى العاملة من غير المواطنين.

وتناول تقرير مسح القوى العاملة 2020 عدة مؤشرات منها توزيع القوى العاملة حسب " الجنسية، والنوع الاجتماعي، والفئة العمرية" ومعدل المشاركة الاقتصادية، والمشتغلون، وتوزيع المشتغلين،والمتعطلون، وتوزيع المتعطلين، وتوزيع السكان خارج القوى العاملة.

وأوضح التقرير أن القوى العاملة هم الافراد والبالغين من عمر 15 سنة فأكثر سواء كانوا مشتغلين أو متعطلين، مشيرا إلى أن المشتغل هو الفرد البالغ 15 سنة فأكثر وعمل خلال الأسبوع السابق ليوم المقابلة ولو لساعة واحدة مقابل أجر أو أرباح، وأما المتعطل فهو الفرد البالغ 15 سنة فأكثر ولم يعمل خلال الأسبوع السابق ليوم المقابلة ولو لساعة واحدة ويبحث عن عمل بشكل جدي ومتاح للعمل وقادر عليه، وأما خارج القوى العاملة فهو الفرد البالغ من العمر 15 سنة فأكثر ولا يعمل ولا يبحث عن عمل إما للتفرغ للأعمال المنزلية أو متفرغ للدراسة أو متقاعد.

وبحسب توزيع المشتغلين خلال 2020، استحوذت الفئة العمرية من 30-34 عامًا على 20.3% من إجمالي القوى العاملة، وتلتها الفئة العمرية من 35-39 بنسبة 20.2%، والفئة العمرية من 25-29 بنسبة 13 %، وفي المركز الأخير جاءت الفئة العمرية من 15-19 بنسبة 0.2 %.

ووفق بيانات المسح، بلغت نسبة الذين لم يكن لهم حصة في سوق العمل خلال العام 2020 " متوسط معدل البطالة" 4.26 % من إجمالي القوى العاملة "15 سنة فأكثر" بنسبة تقل 1.21 % عن متوسط معدل البطالة العالمي البالغ 5.47 % خلال 2020 والصادر عن منظمة العمل الدولية، فيما بلغ متوسط القوى العاملة في الإمارات "15 سنة فأكثر" خارج سوق العمل لفئة الذكور 3.8%، والإناث 5.7%.

وفي توزيع السكان خارج القوى العاملة، حازت فئة طالب متفرغ للدراسة على 40.2% من إجمالي السكان خارج القوى العاملة، وفئة المتقاعد 1.4%، وفئة كبير في السن "65 سنة فأكثر" بنسبة 3% وفئة غير قادر على العمل "مريض، ذوي الإعاقة، عاجز".