أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-12-2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد خسائر أمس ليصعد سعر المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 679.75 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 793 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 906.25 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6344 جنيهات.

أسعار الذهب عالميًا:

يتجه المعدن الأصفر لتسجيل أسوأ أداء له في 6 سنوات على الرغم من استمرار تداوله حول مستوى الـ 1800 دولار للأونصة في تعاملات محدودة الخميس 30 ديسمبر، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1797.2 دولارا للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1802.30 دولار.

هذا وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر يوم الثلاثاء، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق دون تغيير، وتستمر في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.



استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من ذروة شهر، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 22.70 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3% إلى 964.96 دولار، ونزل البلاديوم 0.5% إلى 1973.75 دولار. وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في عدة سنوات.