علي الحجار لـ "نغم إف إم": "الصدفة تلعب دور مهم في حياتي"

الفجر الفني
بوابة الفجر
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قال الفنان علي الحجار، إنه دخل مجال الغناء بالرغم من رفض والده وبعدها عرف بالصدفة، وعن الملحن بليغ حمدي.

 

وأ ضح خلال حواره في برنامج تريو الذي يذاع علي اذاعة نغم إف إم، إنه لم يكن يفضل الجلوس أمام التلفزيون ولكنه شاهده بالصدفة في أحد حفلاته وطلب مقابلته وأخبره إنه يريد تغيير اسمه من  "علي الحجار لعلي حمدي "، ولكنه تمسك بأسمه، وبدأ معاه بأغنية "على قد ما حبينا". 


وأشار إلى  أن أول من علمه الاستمرار وأن لا يستسلم مهما حدث هو الملحن عمار الشريعي، واضاف ان التعاون مع عمر خيرت من اهم محطات حياته وانهم تعاونوا في اكثر من تتر، وعندما يقوم بغناء تتر يطلب الجلوس مع مؤلف العمل، ومعرفة القصة والاسكريبت، والمواقف التي تحدث في العمل، حتي يستطيع الغناء بالاحساس الأنسب. 
 

يذكر ان الفنان علي  الحجار هو أول مطرب عربي ومصري شارك في ديو مشترك مع مطربة كردية، وأول مطرب عربي غنى من ألحان الملحن الكردي "هلكوت زاهر" وحققت الاغنية نجاحا في كردستان وغنيت كردى بنفسي في أغنية  "رجعنا لبعضنا". 
برنامج تريو من تقديم مها بهنسي ويذاع من الساعة السادسة حتي الساعة الثامنة.

على الحجار نغم اف ام راديو
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