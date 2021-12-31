حجازي متقال لـ"شعبي إف إم": لو مكنتش مطرب كنت هبقى ملاكم.. وبرتاح في اللبس الصعيدي

قال الفنان الشعبي حجازي متقال، إنه لو تولى منصبًا في نقابة الموسيقيين سيقنن أغاني المهرجانات، وسيقوم بإعادة توزيع أغنية بحبك ٦ الاف مرة بشكل جديد.

وعبر خلال حواره في برنامج كلام يا صاحبي، عن قربه الشديد لوالد قائلا: "والدي الريس متقال كان صاحبي مش أبويا" وبحب عيلتي وأي حد عنده موهبة في العيلة بساعده"

وعلق علي تجربته في برنامج اكتشاف المواهب إنه وش السعد عليه، واول تعليق من والده علي اشتراكه في البرنامج "برافو عليك"، واضاف عمري ما غنيت قدام والدي، ولو مكنتش مطرب كنت هبقى ملاكم لإنها لعبة تعلم الطيبة.



اما عن طريقة لبسه وتمسكه بالزي الصعيدي فإنه يشعر بالراحة بشكل اكبر، ولإرتباط الزي الصعيدي بأذهان الناس، واضاف "انا من الاقصر وبيتي قدام معبد الكرنك، وبما اني صعيدي احب اشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مجهوده في الصعيد".



يذكر ان برنامج كلام يا صاحبي من تقديم لينا صالح ويذاع علي شعبي اف ام من الساعة السابعة وحتى التاسعة.