أيمن حمزة: تريليون و100 مليار جنيه استثمارات "الكهرباء" خلال 7 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بصفة عامة منذ عام 2014 حتى عام 2021، نحو تريليون و100 مليار جنيه بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنشاءنا 3 محطات عملاقة بإجمالي إنتاج أكثر من 14 ألف ميجاوات واحدة في بني سويف والثانية في البرلس والأخيرة في العاصمة الإدارية الجديدة وهي أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم من حيث التبريد بالهواء بقدرة 4800 ميجاوات.

تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المشاريع المنفذة قادرة على إنتاج كهرباء بمقدار 14 ضعف قدرة السد العالي، لافتا أنه تم إضافة 29 ألف ميجاوات منذ عام 2014، مشيرا إلى أن الصعيد نال 135 مليار جنيه استثمارات في إنتاج الطاقة.

