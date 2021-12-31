رئيس مدينة القناطر: الكشف على 400 حالة في قافلة طبية بقرية بهادة

أشاد اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، بالقافلة طبية التي أرسلتها جامعة عين شمس لدعم أهالي قرية بهادة بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأضاف اللواء محمد سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم الكشف على 400 حالة من القرية في جميع التخصصات من بينها "الباطنة والعظام" وتم توزيع الأدوية بالمجان لهم وإحالة بعض الحالات التي تستعدي إلى مستشفى جامعة عين شمس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تابع رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، كما تم توزيع بطاطين للأسر المحتاجة والمعيلة، لافتا إلى هناك تنسيق كبير مع جامعة عين شمس لدعم أهالى القرية البسطاء ومحدودي الدخل وتوفير الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات الصحية.

