وزير البترول الأسبق: بدء التنفيذ العملي لإنشاء 7 مناطق للطاقة الشمسية

توك شو
وزير البترول الأسبق
وزير البترول الأسبق
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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن المخططات التي تعمل عليها الدولة حاليا لإنشاء 7 مناطق مختلفة للطاقة الشمسية من خلال التكنولوجيات الجديدة انتهت، ويبدأ التنفيذ العملي والفعلي لها بعد الطفرة التي حدثت في المحطات الحرارية ووجود فائض منها يكفي للتصدير اليوم.
 

وأضاف أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما تم إنشائه خلال الفترة الماضية من تحديثات في معامل التكرير لإنتاج مواد تصلح لصناعة البتروكيماويات التي تؤهل مع البنية الأساسية المتاحة لإنتاج منتجات هنا في مصر وتصديرها لأوروبا وإفريقيا، لو استمر بهذه الطريقة التي خطط لها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستكون مصر خلال 4 أو 5 سنوات في المركز التاسع أو العاشر اقتصاديا.
 

وتابع "كمال" أن الاكتشافات البترولية مثل حقل ظهر وغيرها وفرت 25 مليار دولار من استيراد الوقود، أن التوسعات في معامل التكرير أدت إلى تقليل استيراد السولار، قطاع البترول يستهدف التوسع في عمليات البحث والتنمية لسد حاجه السوق المحلي.

 

المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بدء التنفيذ العملى إنشاء 7 مناطق للطاقة الشمسية
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