وزير البترول الأسبق: التوسعات في قطاع الطاقة ساهمت في تقليل استيراد السولار بشكل كبير

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن التوسعات التي حدثت خلال السنوات الماضية في قطاع البترول، والتي كان آخرها افتتاح مجمع البنزين ومعمل التكرير في أسيوط، ساهمت بشكل كبير تقليل الاستيراد للسولار الذي كنا نستورد 55% من الاستهلاك.



وأضاف أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاكتشافات البترولية مثل حقل ظهر وغيرها وفرت 25 مليار دولار من استيراد الوقود، أن التوسعات في معامل التكرير أدت إلى تقليل استيراد السولار، قطاع البترول يستهدف التوسع في عمليات البحث والتنمية لسد حاجه السوق المحلي.



وتابع أن ما يحدث في مصر من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية إلى أخرى آمنة، يعد نهضة حقيقية، في سبيل النهوض بالدولة وسد احتياجات المواطنين في كل القطاعات.