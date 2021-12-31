قرار مثير.. موسيماني يحسم مصير كهربا

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي مصير محمود كهربا من البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء من عدمه.



وطلب "موسيماني" خروج كهربا معارًا لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رافضًا فكرة بقاء اللاعب في النادي.



وخرج كهربا من الحسابات الفنية لـ موسيماني في الفترة الماضية ولم يعد يشارك في مباريات الفريق هذا الموسم.



وتلقي كهربا عرضًا من سموحة والاتحاد السكندري للانتقال لصفوف أحدهم خلال يناير المقبل، كما تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية.



ولم يحسم النادي الأهلي الموقف النهائي من العروض المقدمة لـ "كهربا" حتى الآن.

