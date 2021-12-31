خبير الفلك: مصر تشهد ازدهارا كبيرا خلال عام 2022.. فيديو

توك شو
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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قال الخبير الفلكي حسين شاهين، إن هناك عدد كبير من الاكتشافات ستحدث في مصر خلال العام الجديد 2022، موضحا أن مصر ستصبح صين الشرق الأوسط خاصة في الزراعة والاقتصاد، كما أنه لن يكون هناك أي أخطار أو تحذيرات على مصر خلال هذا العام.
 

وأضاف حسين شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن مصر ستشهد عصر اقتصادي مذهل خلا عام 2022، كما سيشهد اكتشاف مناجم ذهب وبترول في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع النقد الأجنبي، فيضان نهر النيل سيكون 3 أضعاف العام الماضي.
 

وعلى المستوى الشخصي، قال الخبير الفلكي إن هناك عدة أبراج ستشهد أمورا جيدة خلال العام الجديد 2022، كما أن هناك أبراجا ستشهد تدهور في بعض الأمور الحياتية.

 

الخبير الفلكى حسن شاهين برنامج هى وهما اكتشافات ستحدث فى مصر خلال العام الجديد 2022
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