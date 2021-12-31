تصل إلى 15 عامًا.. رئيس القابضة لـ "التشييد" يكشف تفاصيل تطوير "هليوبارك"

قال المهندس هشام أنور أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت على العرض المقدم من شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري"، وذلك للشراكة في تطوير أرض مشروع هليوبارك بالقاهرة الجديدة على مساحة 1695 فدانًا، ونستهدف الانتهاء من صياغة العقد النهائي خلال الفترة القادمة.

وأضاف المهندس هشام أنور أبو العطا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشروع هليوبارك خدمى تجاري سيشمل العديد من الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن الخدمات الإقليمية تصل نسبتها إلى 13% بالإضافة إلى الخدمات الأصيلة لتصل النسبة إلى 25 %، مشيدا بموقع مشروع هليوبارك المتميز.

تابع المهندس هشام أنور أبو العطا، مدة تنفيذ المشر وع تصل إلى 15 عاما كما تبلغ مدة تحصيل العوائد من 23 إلى 25 عاما، لافتا إلى أنه يوجد بند في كراسة الشروط يسمح للمطور الاستعانة بمطورين آخرين في حدود 40% من مساحة المشروعة مما دفع العديد من المطورين للمشاركة في المشروع.