محمد موسى يكشف تفاصيل تحالف الإرهابي محمود حسين مع "داعش" و"القاعدة"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الفرقتين المتصارعتين داخل جماعة الإخوان الإرهابية بين "جبهة لندن" بقيادة الإرهابي إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، وجبهة إسطنبول في المقابل، التي يتزعمها محمود حسين؛ الأمين العام السابق للجماعة، يستهدفان الاعتماد على بعض الأنشطة الاقتصادية في دول أفريقية وآسيوية صغيرة وفقيرة، مستغلين حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، جبهة الإرهابي محمود حسين عقدت تحالف مع بعض التنظيمات الإرهابية على رأسهم داعش والقاعدة التي نهبت خيرات هذه الدول بهدف الاستثمار بشكل غير قانوني، مثل مناجم الذهب والمعادن في الساحل الأفريقي".

تابع، جبهة الإرهابي محمود حسين تسعى إلى تجميد نشاط التنظيم الدولي للجماعة؛ بهدف شل حركة الإرهابي إبراهيم منير ومجموعته، وتجريدها من أي شرعية تنظيمية وحركية، وذلك بعد الإعلان عن تسمية مصطفى طلبة كقائم بأعمال المرشد.