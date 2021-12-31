بنك التعمير والإسكان: ضخ 50 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتمويل بنك التعمير والإسكان بقيادة حسن غانم، 84 عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% بقيمة 50 مليون جنيه فى إطار مبادرة التمويل العقاري الجديدة منذ إطلاقها فى منتصف يوليو الماضي.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن البنك يستهدف المشاركة في المبادرة الجديدة بفائدة 3% بحصة سوقية تتراوح من 5% إلى 7% كعدد عملاء وقيم تمويلات، لافتا أن التمويلات الممنوحة لعملاء محدودي الدخل منذ بدء العمل بالمبادرة في عام 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضي سجلت 6 مليارات جنيه لنحو 67.400 ألف عميل.

أتم قائلا: التمويلات الممنوحة لعملاء بنك التعمير والإسكان من متوسطي الدخل منذ بدء العمل بالمبادرة في عام 2014 وحتى نهاية أكتوبر 2021 لنحو 2000 عميل بقيمة 779 مليون جنيه.