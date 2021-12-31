رئيس القابضة لـ "التشييد": حصلنا على موافقة لاستكمال "سموحة جراند فيو"

قال المهندس هشام أنور أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة حصلت على موافقة لاستكمال "سموحة جراند فيو" بعد توقف دام عامين.

وأضاف المهندس هشام أنور أبو العطا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم نتقاعس يوما وسعينا لإنهاء الإجراءات وحصلنا إلى قرارا استئناف الأعمال مشيدا بجهود وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أكدت أن المشروع لا يوجد به أي مخالفات وجميع الأوراق مستوفاه بشكل قانوني.

تابع المهندس هشام أنور أبو العطا، معدل العمل في مشروع "سموحة جراند فيو" سيتضاعف خلال الفترة القادمة، بعد فحص كافة التراخيص الصادرة الخاصة بالمشروع والموافقة على استكماله، لافتا أن الشركة لا تعاني من أي مشكلات على الإطلاق من أي نوع.