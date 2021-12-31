تسريب جديد.. محمد موسى يفجر مفاجأة بشأن حل تنظيم الإخوان الإرهابي.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إن الصراع داخل قمة رأس هرم تنظيم الإخوان الإرهابي على المال والسلطة ما زال يحمل جديدا وتحركات مضادة يوما بعد الآخر، وسط تكتيكات من الطرفين.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، جبهة الإرهابي محمود حسين تسعى إلى تجميد نشاط التنظيم الدولي للجماعة؛ بهدف شل حركة الإرهابي إبراهيم منير ومجموعته، وتجريدها من أي شرعية تنظيمية وحركية، وذلك بعد الإعلان عن تسمية مصطفى طلبة كقائم بأعمال المرشد.

تابع محمد موسى، مصطفى طلبة سيعمل الفترة القادمة علي ضم فروع التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية لجبهة الارهابي محمود حسين وتقليم أظافر الإرهابي إبراهيم منير وبعده سيصدر قرار قريب جدًا بحل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وإعادة هيكلته من جديد.