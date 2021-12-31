"عبدالحليم": شاهدنا العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية بينها مراكز الإصلاح والتأهيل

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إننا نشاهد خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في كل القطاعات المختلفة بمصر، ومن بينها مقار نزلاء السجون ومراكز التأهيل، كان آخرها مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، والذي زاره وفد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، اليوم الخميس، للاطمئنان على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وتفقد الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل النزلاء.



وأضاف عبدالحليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مركز بدر للإصلاح والتأهيل واحد ضمن مجموعة كبيرة من مراكز التأهيل التي يتم التطوير والإنشاء فيها، موضحا أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات يشهد عملية تطوير شاملة، تؤكد التزام الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون.

وكانت وزارة الداخلية، نظمت صباح اليوم الخميس جولة تفقدية بمجمع بدر الذي يضم مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذي تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.