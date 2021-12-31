محمد موسى: "الإرهابية" تستغل اليوتيوبرز والبلوجرز لبث الأكاذيب والسموم في المجتمع

قال الإعلامي محمد موسى إن اليوتيوبرز والبلوجر ومن يقدمون مقاطع فيديوهات على طريقتهم، يبحثون عن أقصر طريق للثراء السريع، دون النظر للكيفية التي تأتي بها الأموال، حتى وإن كان ذلك مخالفا للعادات والتقاليد وبعيدا عن قيم المجتمع.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "تلاقي الواحد منهم طلع علينا مثلًا من بيته ومعاه مراته ويعرضوا علينا مشاهد الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها تلوث بصري ما يختلفش كتير عن التلوث السمعي اللي في أغاني المهرجانات بتاع بيكا وزملاؤه"، موضحا أن ما يقدمونه من أعمال تهدف لهدم قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد، وقد تتضمن بعضها خروجا عن الآداب العامة.



وتابع محمد موسى، أن الجماعة الإرهابية تستغل مثل هؤلاء الشباب والفتيات بعد معرفة رغبتهم في الثراء السريع وبأقصر الطرق مهما كانت الوسيلة، وبالتالي يقومون بتجنيدهم لبث السموم في المجتمعات وفي المقابل يدفعون لهم الأموال.