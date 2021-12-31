محمد موسى يفتح النار على اليوتيوبرز: "بيدورا على أقصر طريق للثراء"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتح الإعلامي محمد موسى النار على اليوتيوبر والبلوجر، لما يقدمونه من أعمال تهدف لهدم قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد، من خلال مقاطع الفيديو التي يقدمونها، والتي قد تتضمن بعضها خروجا عن الآداب العامة.


وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "للأسف الشباب والفتيات أصبحوا يقتصروا طريق للثراء السريع من خلال مواقع الفيديوهات والمنصات المربحة للمال من خلال الفيديوهات، وللأسف بيتم استخدام بعضهم من جانب الإخوان الإرهابية لترويج الأكاذيب، بالظبط زي ما حصل من اليوتيوبر شادي سرور اللي في الآخر تم القبض عليه عشان تلقيه تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك باستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".


وأضاف "تلاقي الواحد منهم طلع علينا مثلًا من بيته ومعاه مراته ويعرضوا علينا مشاهد الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها تلوث بصري ما يختلفش كتير عن التلوث السمعي اللي في أغاني المهرجانات بتاع بيكا وزملاؤه".
 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"ضربني قدام عيالي وصورني".. "الفجر" تحاور "منار" ضحية التعدي عليها من زوج شقيقتها بالوراق.. ووالدتها: حرق شقتي (فيديو وصور)

شاهد.. مشادة كلامية بين إبراهيم عيسى وخيري رمضان

مصير مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

"برا المنهج" يتصدر شباك التذاكر هذا بمليوني جنيه

محمد موسى يكشف تفاصيل تحالف الإرهابي محمود حسين مع "داعش" و"القاعدة"

تصل إلى 15 عامًا.. رئيس القابضة لـ "التشييد" يكشف تفاصيل تطوير "هليوبارك"

حقيقة مفاوضات النحاس مع غزل المحلة

عاجل- كيروش يُقرر ضم ٣ لاعبين لقائمة منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا