محمد موسى يفتح النار على اليوتيوبرز: "بيدورا على أقصر طريق للثراء"

فتح الإعلامي محمد موسى النار على اليوتيوبر والبلوجر، لما يقدمونه من أعمال تهدف لهدم قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد، من خلال مقاطع الفيديو التي يقدمونها، والتي قد تتضمن بعضها خروجا عن الآداب العامة.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "للأسف الشباب والفتيات أصبحوا يقتصروا طريق للثراء السريع من خلال مواقع الفيديوهات والمنصات المربحة للمال من خلال الفيديوهات، وللأسف بيتم استخدام بعضهم من جانب الإخوان الإرهابية لترويج الأكاذيب، بالظبط زي ما حصل من اليوتيوبر شادي سرور اللي في الآخر تم القبض عليه عشان تلقيه تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك باستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".



وأضاف "تلاقي الواحد منهم طلع علينا مثلًا من بيته ومعاه مراته ويعرضوا علينا مشاهد الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها تلوث بصري ما يختلفش كتير عن التلوث السمعي اللي في أغاني المهرجانات بتاع بيكا وزملاؤه".

