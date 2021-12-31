"عبدالحليم": مراكز التأهيل والإصلاح تعمل على إخراج رجل جيد يمارس الحياة بصلاح

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على إعادة تأهيل المساجين مرة أخرى، وذلك كونهم "أمانة" مع الاهتمام بصحتهم سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية أو النفسية.



وأضاف مجدي عبدالحليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل على تأهيل المساجين للخروج للمجتمع رجل صالح يستطيع ممارسة الحياة الاجتماعية بطريقة جيدة وصالحة ولا يضر أحد.



وتابع "عبدالحليم"، شاهدنا خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في كل القطاعات المختلفة بمصر ومن بينها مراكز الإصلاح والتأهيل التي يتم إنشائها أو تجديدها وتطويرها، كان آخرها مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، والذي زاره وفد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، اليوم الخميس، للاطمئنان على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وتفقد الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل النزلاء.