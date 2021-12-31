محمد موسى عن اليوتيوبر والبلوجر: "عايزين يدمروا المجتمع عشان الفلوس"

أطلق برنامج "خط أحمر" بقيادة الإعلامي محمد موسى، حملة جديدة ضد من يطلقون على أنفسهم "يوتيوبر" أو "بلوجر"، وذلك بهدف مواجهة الإسفاف وما يقدمونه من مشاهد وأعمال تضر بالمجتمع المصري.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الإسفاف ليس في أغاني المهرجانات فقط وإنما في فيديوهات "اليوتيوبر" أيضا، "تلاقي الواحد منهم طلع علينا مثلًا من بيته ومعاه مراته ويعرضوا علينا مشاهد الحقيقة أقل ما يقال عنها أنها تلوث بصري ما يختلفش كتير عن التلوث السمعي اللي في أغاني المهرجانات بتاع بيكا وزملاؤه".



وأضاف "الناس دي مش فاهمين إنهم باللي بيعملوه ده بيهدموا قيم المجتمع وبيهدم عادتنا وبيهدم تقاليدنا وكل همهم هو جمع الفلوس وتكوين الثروات وبس، وبصراحة أنا مستغرب كمان أن ممكن واحد يصور مراته وهي بترقص ويطلع معاها على السوشيال ميديا ويفرج الناس عليهم طب النخوة راحت فين.. الرجولة راحت فين غيرتنا علي أهل بيتنا راحت فين.. عايزين تعملوا إيه في البلد عايزين تدمروا مجتمعنا عشان حفنة فلوس".