"جودي".. مأساة طفلة تعاني من ضمور النخاع الشوكي.. فيديو

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
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عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أم جودي، بسبب مرض نجلتها التي تبلغ من العمر ٨ سنوات حيث تعاني من قطع وضمور في الحبل الشوكي أدى إلى شلل بالأطراف السفلية، منذ 7 سنوات بسبب حادثة سير تعرضت له في سن العام ونصف إثر اصطدامها بسيارة كان ترجع إلى الخلف.

تابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "رحت لدكاترة كتير وقالوها في حلين يا تعمل عملية يا تستني ٦ شهور والكدمة تروح، وناس نصحتني انتظر ٦ شهور على أساس إنها لسة طفلة وصغيرة على عملية جراحية".

أضافت، "الكدمة أثرت على النخاغ الشوكي والدكاترة قالولي بنتك ملهاش علاج في مصر وعلاجها في الخراج يا إما زرع نخاع شوكي أو شريحة إلكترونية وبستغيث بدكتور يفهم حالة بنتي أو يتبنى حالتها".

وناشد الإعلامي محمد موسى، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، التدخل والاستجابة لعلاج الطفلة جودي على نفقة الدولة والنظر إليها بعين الرحمة. 

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