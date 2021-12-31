وزير البترول الأسبق: ما تم إنجازه في ملف النقل يعادل حصيلة 70 سنة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن ما حدث من تطور كبير في ملف النقل والطرق خلال السنوات يعادل ما يقرب من 70 سنة، مشيرا إلى أنه سهل الحركة بشكل كبير وقلل الزحام على الطرق وساهم في خلق سيولة مرورية.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المواطن سيجني ثمار التنمية المستدامة التي حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العامين القادمين حينما تكتمل جميع المشروعات التي تنفذها الدولة لتحسين جودة حياة المواطن.

تابع وزير البترول الأسبق، القيادة السياسية تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، حيث شهدت الدولة عمليات بناء كثيرة منذ بداية عام 2014 وإصلاح إهمال استمر لسنوات كثيرة تمتد لأكثر من 30 سنة.