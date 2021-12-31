البنك الزراعي: تمويل 6430 مواطنا في الصعيد ضمن مبادرة باب رزق

توك شو
البنك الزراعي
البنك الزراعي
Advertisements

قال سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبادرة باب رزق بالصعيد هي برنامج بدأ من سنة وهو يتيح قرض لأي سيدة تعمل من داخل منزلها، ويبدأ من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، وذلك لاستخدامه في المشروعات البسيطة، مثل تربية الطيور أو المواشي أو أي حرفة أو تجارة البوص والعلف وغيرها.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الغرض من المبادرة هو خلق فرص عمل جديدة للمرأة الريفية، موضحا أن الصعيد استحوذ على النسبة الأكبر من القروض للسيدات بما يعادل 85%، أي 6430 مواطنا بقرى حياة كريمة بتكلفة تقدر بـ 34 مليون جنيه.
وتابع أن البنك حريص على المساهمة بقوة في دعم جهود الدولة لتنمية الصعيد على كافة المستويات من خلال إسهام البنك في تعزيز وخلق الفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ودعم صغار المزراعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم أوناجم بقرار جديد

تستوعب أكثر من نصف مليون ساكن.. رئيس جهاز غرب قنا يُعدد مزايا المدينة (فيديو)

"ضربني قدام عيالي وصورني".. "الفجر" تحاور "منار" ضحية التعدي عليها من زوج شقيقتها بالوراق.. ووالدتها: حرق شقتي (فيديو وصور)

بعد مدها لـ٦ يناير.. كيفية تقديم تظلمات "سكن لكل المصريين"؟

موجة أمطار تضرب محافظة الدقهلية.. (فيديو وصور)

وزيرة الهجرة تكشف كواليس قصتها المؤثرة لإعادة فتاة مصرية من إيطاليا

أستاذ طرق: إنجازات النقل في 2021 قاطرة للتنمية وشرايين للحياة

خبير فلكي يتنبأ باكتشاف مناجم ذهب وبترول في الصحراء الغربية خلال 2022