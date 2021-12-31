نائب البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة "باب رزق" لتمويل المشروعات

قال سامي عبدالصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك لديه فرق عمل متحركة من الشباب الذين تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة أثناء إعادة هيكلة البنك الزراعي بدعم من البنك المركزي، ويتوجهون إلى القرى من أجل الحديث مع المواطنين حول مبادرة "باب رزق" وكيفية تمويل المشروعات الصغيرة والشروط المطلوبة.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البنك يولي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمية خاصة، وأن إجمالي التمويلات التي أتاحها البنك من خلال برنامج التمويل متناهي الصغر "باب رزق" بالصعيد بلغت نحو 34 مليون جنيه استفاد منها 6430 مواطن بقرى حياة كريمة.

وتابع أن البنك لديه الكثير من البرامج التي تناسب جميع العملاء والمواطنين، سواء الراغبين في المشروعات الصغيرة أو اليدوية أو المشروعات المتوسطة والكبيرة مثل تمويل ورش النجارة أو الحدادة وغيرها.