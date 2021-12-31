وزير البترول الأسبق: جميع قطاعات الدولة تشهد طفرة مذهلة في عهد السيسي

توك شو
أسامة كمال
أسامة كمال
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أشاد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بما تم إنجازه في ملف الطرق والكباري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتا أن النهضة التي حدثت في هذا الملف ساهمت في تقليل الزحام على الطرق  وخلق سيولة مرورية.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما حدثت طفرة كبيرة في تطوير السكك الحديدة حيث كانت أحدث عربة قطار عمارها 40 سنة،  حيث تم استبدال جميع العربات بالكامل لتقديم خدمة مميزة للركاب والحافظ على سلامتهم.

تابع وزير البترول الأسبق،  كما شهد قطاع النقل  طفرة كبيرة بعد مشروع القطار السريع والمونوريل وضخ أتوبيسات جديدة في كافة الخطوط، كما تم تطوير الطرق المؤدية إلى محافظات الصعيد بعد سنوات من الإهمال".  

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