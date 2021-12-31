وزير البترول الأسبق: ما يحدث في مصر من مشروعات وتنمية هو نهضة حقيقية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السبق، إن ما يحدث في مصر من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية إلى أخرى آمنة، يعد نهضة حقيقية، موضحا أنه في عام 2012 كنا نتحدث عن ما يقرب من 10 ملايين مواطن بلا مأوى أي ما يقرب من 2.5 مليون أسرة وهو ما يتطلب توفير 2.5 مليون وحدة سكنية.

وأضاف أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما حدث من تطوير في مجال الطاقة هو إعجاز كبير جدا من خلال القدرة على الانتقال من العجر أو النقص في المنتجات إلى الفائض والقدرة على التصدير، موضحا وجود فائض في الكهرباء 20 جيجا، بعكس الماضي حين كان يوجد عجز في واضح يؤدي لانقطاع التيار لفترات طويلة وتحديدا خلال فصل الصيف.

وتابع أن هناك إنجازات ضخمة في عدة قطاعات، ومن بينها ملف الطرق والكباري على مستوى جميع محافظات الجمهورية وهو ما ساهم في تقليل الزحام على الطرق وخلق سيولة مرورية.