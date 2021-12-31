أسامة كمال: الاكتشافات البترولية وفرت 25 مليار دولار من استيراد الوقود

أشاد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الاكتشافات البترولية مثل حقل ظهر وغيرها وفرت 25 مليار دولار من استيراد الوقود، لافتا أن التوسعات في معامل التكرير أدت إلى تقليل استيراد السولار، لافتا أن قطاع البترول يستهدف التوسع في عمليات البحث والتنمية لسد حاجه السوق المحلي.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما يتم استيراده يتخطى 3 أضعاف سعره الحقيقي وبالتالي يؤثر على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة كانت تستورد في الفترة ما بين 2013 إلى 2017 من 3.5 إلى 4 مليار دولار غاز خلال 6 أشهر فصل الصيف لتجنب انقطاع الكهرباء وتعطل المصانع.

تابع وزير البترول الأسبق، إن ما يحدث في مصر من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية إلى أخرى آمنة، يعد نهضة حقيقية، موضحا أنه في عام 2012 كنا نتحدث عن ما يقرب من 10 ملايين مواطن بلا مأوى أي ما يقرب من 2.5 مليون أسرة وهو ما يتطلب توفير 2.5 مليون وحدة سكنية.