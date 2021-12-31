وزير البترول الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أعظم حدث في العالم

توك شو
أسامة كمال
أسامة كمال
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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون أعظم حدث  على مستوى العالم، مشيدا بمشهد نقل الآثار المصرية للمتاحف الجديدة في مشهد مهيب وعظيم أثار ذهول العالم.

وأضاف المهندس أسامة كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف تعطيل مسار التنمية في، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية روجت الشائعات في قضية مقتل الإيطالي ريجيني من أجل الضغط على شركة إيني وتعطيل الاكتشافات البترولية.

تابع وزير البترول الأسبق، ما حدث من تطوير في مجال الطاقة هو إعجاز كبير جدا من خلال القدرة على الانتقال من العجر أو النقص في المنتجات إلى الفائض والقدرة على التصدير، موضحا وجود فائض في الكهرباء 20 جيجا، بعكس الماضي حين كان يوجد عجز في واضح يؤدي لانقطاع التيار لفترات طويلة وتحديدا خلال فصل الصيف.

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