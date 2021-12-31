استشاري علاقات أسرية تكشف علامات كره الشخص لك

كشفت الدكتورة هايدي القاصد استشاري العلاقات الأسرية علامات كره شخص لك، لافتة إلى أن عدم النظر إلى العين أثناء الكلام يدل على عدم الاهتمام أو إخفاء مشاعر معينة تجاه الشخص الآخر "العين بتكون زايغة".

وأضافت الدكتورة هايدي القاصد خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الابتسامة بتكوت مزيفة "الصفرا" دون تحرك عضلات الوجه فتكون ابتسامة "متصنعة"، بالإضافة إلى إحساس الشخص نفسه مستدلة بالحديث الشريف: "الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف".

تابعت استشاري نفسي علاقات أسرية، كره الشخص للآخر درجات ويتحكم فيه عامل التربية، والدين، مثل الغيرة منها ما هو محمود وخبيث مكروه، مشيرة إلى أن الكره يكون ناتج عن خلل في التربية بحيث يحسد الآخرين على النعمة أو تكون نتاج عن تعاملات مختلفة.