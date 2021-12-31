كيف تعرف من يكرهك وتتعامل معه بشكل صحيح؟.. أميرة عبيد توضح

طرحت الإعلامية أميرة عبيد تساؤلا على المشاهدين خلال خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، لتقول كيف تعرف من يكرهك وتتعامل معه بشكل صحيح؟.

تابعت الإعلامية أميرة عبيد، "مين فينا معندوش حد بيكرهه وبيغير منه وبيحقد عليه، كلنا عندنا ناس في حياتنا بألف وش وش وللأسف في منهم بنكشفهم وبناخد حذرنا منهم وفي منهم لسه عايشن في خيرنا وبيضحكوا في وشنا وهما من جواهم يا ساتر مبيخافوش ربنا !!

أتمت الإعلامية أميرة عبيد، استفتي قلبك وعقلك وإحساسك حتى وإن أفتاك الناس وأفتوك.. اللي بيكرهك بيبان في عينه كرهه ليك واللي بيحسدك بيبان في صوته حسده فيك واللي بيغير منك بيبان في لبسه وطريقته تقليده ليك.