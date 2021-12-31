استشاري علاقات أسرية: الكراهية مرض يصيب الشخص بـ "عقد نفسية"

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قالت الدكتورة هايدي  القاصد استشاري العلاقات الأسرية، إن الكراهية بين الأشخاص تكون لها درجات متفاوتة من شخص إلى آخر، لافتة أنها ترجع إلى عدة عوامل من بينها خلل في التربية.

وأضافت الدكتورة هايدي  القاصد خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الكراهية مرض نفسي، لافتة أن الغيرة سبب رئيسي في الكراهية بين الناس، فالأم في بعض الأوقات تغير من أولادها، مشيرة إلى أن عدم النظر إلى العين أثناء الكلام يدل على عدم الاهتمام أو إخفاء مشاعر معينة تجاه الشخص الآخر "العين بتكون زايغة".

تابعت استشاري نفسي علاقات أسرية، كره الشخص للآخر درجات ويتحكم فيه عامل التربية، والدين، مثل الغيرة منها ما هو محمود وخبيث مكروه، مشيرة إلى أن الكره يكون ناتج عن خلل في التربية بحيث يحسد الآخرين على النعمة أو تكون نتاج عن تعاملات مختلفة.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم أوناجم بقرار جديد

تستوعب أكثر من نصف مليون ساكن.. رئيس جهاز غرب قنا يُعدد مزايا المدينة (فيديو)

"ضربني قدام عيالي وصورني".. "الفجر" تحاور "منار" ضحية التعدي عليها من زوج شقيقتها بالوراق.. ووالدتها: حرق شقتي (فيديو وصور)

بعد مدها لـ٦ يناير.. كيفية تقديم تظلمات "سكن لكل المصريين"؟

موجة أمطار تضرب محافظة الدقهلية.. (فيديو وصور)

وزيرة الهجرة تكشف كواليس قصتها المؤثرة لإعادة فتاة مصرية من إيطاليا

أستاذ طرق: إنجازات النقل في 2021 قاطرة للتنمية وشرايين للحياة

خبير فلكي يتنبأ باكتشاف مناجم ذهب وبترول في الصحراء الغربية خلال 2022