استشاري علاقات أسرية: الكراهية مرض يصيب الشخص بـ "عقد نفسية"

قالت الدكتورة هايدي القاصد استشاري العلاقات الأسرية، إن الكراهية بين الأشخاص تكون لها درجات متفاوتة من شخص إلى آخر، لافتة أنها ترجع إلى عدة عوامل من بينها خلل في التربية.

وأضافت الدكتورة هايدي القاصد خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الكراهية مرض نفسي، لافتة أن الغيرة سبب رئيسي في الكراهية بين الناس، فالأم في بعض الأوقات تغير من أولادها، مشيرة إلى أن عدم النظر إلى العين أثناء الكلام يدل على عدم الاهتمام أو إخفاء مشاعر معينة تجاه الشخص الآخر "العين بتكون زايغة".

تابعت استشاري نفسي علاقات أسرية، كره الشخص للآخر درجات ويتحكم فيه عامل التربية، والدين، مثل الغيرة منها ما هو محمود وخبيث مكروه، مشيرة إلى أن الكره يكون ناتج عن خلل في التربية بحيث يحسد الآخرين على النعمة أو تكون نتاج عن تعاملات مختلفة.