أعمل نفسك مش شايفه.. خبيرة أسرية توضح طرق التعامل مع شخص يكرهك

أوضحت الدكتورة هايدي القاصد استشاري العلاقات الأسرية، العديد من طرق التعامل مع شخص يكرهك، لافتة إلى أن عدم التركيز أو الاهتمام بهم أو معاتبتهم، بالإضافة إلى تحديد العلاقات وعدم الحديث عن الحياة الشخصية.

وأضافت الدكتورة هايدي القاصد خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الكراهية بين الأشخاص تكون لها درجات متفاوتة من شخص إلى آخر، لافتة أنها ترجع إلى عدة عوامل من بينها خلل في التربية.

تابعت استشاري نفسي علاقات أسرية، الكراهية مرض نفسي، لافتة أن الغيرة سبب رئيسي في الكراهية بين الناس، فالأم في بعض الأوقات تغير من أولادها، مشيرة إلى أن عدم النظر إلى العين أثناء الكلام يدل على عدم الاهتمام أو إخفاء مشاعر معينة تجاه الشخص الآخر "العين بتكون زايغة".