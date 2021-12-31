أميرة عبيد: اللي بيكرهك بيكون جوه بيتك قريب منك

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الشخص الذي يكرهك يتمني مرضك وفقرك ويسعى دائما لتشويه جمالك ويسوء حالك..ا "للي بيكره بيفرح في مصايب الآخرين، كل الحاجات دي علامات تخليك تعرف الشخص اللي بيكره"..

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، العقل والمنطق بيقول ابعد عن اللي بيكرهك وتجنب أذاه ولكن أنا بقول في الزمان ده عمر البعد ما هيمنع شر الحاسدين الحقودين بالعكس هيكون أصعب وخاصة لو الشخص ده قريبك أو من أهلك".

تابعت الإعلامية أميرة عبيد، "الصدمة بقي إن اللي بيكرهك دائما بيكون جوه حياتك جوة بيتك قريب منك من كتر كرهه ليك مش قادر ميفكرش فيك دائما بيتابع حياتك وأخبارك دايمًا بيراقبك عشان يسمع عنك أي شيء يفرحه".