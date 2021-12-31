احذر.. أميرة عبيد تكشف صفات الشخصية السامة

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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كشفت الإعلامية أميرة عبيد، العديد من صفات الشخصية السامة محذرة من التعامل معهم وسرعة كشفهم، قائلة: "أول حاجة تكشف اللي بيكرهك هي عينه. دايمًا اللي بيكره  نظرة عينه  بتكون حادة مخيفة كلها عنف وغل وغيره.. اللي بيكرهك بيحسدك وبيغير منك لأنك أفضل منه في الصفاء والإنسانية ".
وأضافت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "اللي بيكرهك ده ممكن يكون ماديًا أفضل منك ولكن مش شيك ونضيف زيك !  ساعات اللي بيكرهك بيكون شغلة أفضل من شغلك بس بيكرهك عشان حب الناس ليك !!

تابعت الإعلامية أميرة عبيد، "الصدمة بقي إن اللي بيكرهك دائما بيكون جوه حياتك جوة بيتك قريب منك من كتر كرهه ليك مش قادر ميفكرش فيك دائما بيتابع حياتك وأخبارك دايمًا بيراقبك عشان يسمع عنك أي شيء يفرحه". 

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