أميرة عبيد تنصح من يعانون من إيذاء وكره الآخرين.. فيديو

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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وجهت الإعلامية أميرة عبيد العديد من النصائح الهامة لمن يعانون من إيذاء وكره الآخرين.
وأضافت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، الشخصيات السامة دي ملهاش غير الحسنة ليه عشان اللي بيكرهك يستمر في حسده وغيرته منك وأنت تستمر في العطاء والتسامح هو هيتقل ميزان سيئاته وأنت ربنا هيرفعك فوق في الدنيا وهيميزك في الآخرة.
تابعت الإعلامية أميرة عبيد، "اللي بيأذيك هيسود وشه وأنت هيزيد نور وشك.. وزي ما كلنا عارفين كثرة حسادك شهادة نجاحك..  نصيحة لكل اللي بيعانوا من إيذاء وكره الآخرين.. انجح واشتغل  وأعمل خير وأفرح والحلوا أكتر.. هناك من يموت حقدًا بسببك.. متخافوش من الناس اللي بتكرهكم ولكن خافوا من الناس اللي عاملة نفسها بتحبكم !! ربنا يكفينا جميعًا شر الشياطين.

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