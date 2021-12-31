عالم أزهري: أخطر أنواع البشر من يظهر عكس ما يضمر

توك شو
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
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قال الدكتور عبدالعزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، إن مسألة الحب والكره هي مشاعر يصعب التعرف عليها إلا أظهرها الآخر، وقد يظهر بعض الأشخاص الحب ويضمر الكره، وهو يكون أخطر أنواع البشر.
وأضاف عبدالعزيز النجار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن أخطر أنواع البشر هو الذي يظهر مشاعر الحب والخير لشخص ما ويضمر الشر والكره له، ودائمىا يغار منه ويقلل من أعماله، وهذا النوع خطير جدا، والإسلام أمرنا أنا نتغاضى عن مثل هذه الشخصيات وأنا نتعامل بالحب معهم.
وتابع، أنه لا يمكن أن نواجه الكره بالكره، بل علينا أن نحسن إلى من أساء إلينا، وليست هناك أكثر إساءة على الإنسان من اكتشاف أن الطرف الآخر يضمر له الكره والمشاعر السيئة.

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