خبير فلك: مصر ستشهد عصر اقتصادي مذهل خلال 2022

قال حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، إن مصر ستشهد عصر اقتصادي مذهل خلا عام 2022، كما سيشهد اكتشاف مناجم ذهب وبترول في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى ارتفاع النقد الأجنبي، فيضان نهر النيل سيكون 3 أضعاف العام الماضي.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم عام 2022 نطلق عليه عام الماء والنار لأنه سيشهد انتقال كوكب المشترى من برج الحوت إلى برج الحمل، فعندما ينتقل الكوكب من برج مائي إلى ناري يتسبب في تغير الأحداث.

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك، عام 2022 سيشهد اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأحمر، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر.