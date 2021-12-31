خبير فلكي يتنبأ باكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر خلال 2022

توك شو
الإسكندر الأكبر
الإسكندر الأكبر
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تنبأ حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، باكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر خلال عام2022، بالإضافة إلى اكتشاف مناجم ذهب وبترول في الصحراء الغربية، كما سيشهد ارتفاع النقد الأجنبي.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن مصر ستشهد عصر اقتصادي مذهل خلا عام 2022، لافتا أنه يطلق على 2022 عام الماء والنار لأنه سيشهد انتقال كوكب المشترى من برج الحوت إلى برج الحمل، فعندما ينتقل الكوكب من برج مائي إلى ناري يتسبب في تغير الأحداث.

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك، عام 2022 سيشهد اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأحمر، كما أن فيضان نهر النيل سيكون 3 أضعاف العام الماضي.

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خبير فلكي يتنبأ باكتشاف مناجم ذهب وبترول في الصحراء الغربية خلال 2022