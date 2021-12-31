خبير فلكي عن مولود برج الحمل في عام 2022: "التراب في إيده هيبقى دهب"

قال الخبير الفلكي حسن شاهين، إن أصحاب برج الحمل سيبدأون التخطيط لحياتهم في النصف الأول من العام الجديد 2022 وتحديدا في منتصف شهر مايو، وبعد هذا الشهر "التراب في إيده هيبقى ذهب".

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن هناك توقعات بالإنجاب لأصحاب برج الحمل المتزوجين، ومن لديه مشكلات مع زوجته ستنتهي، كما أن العاطلين عن العمل سيحصلون على وظائف وستتحسن حياتهم الوظيفية تدريجيا.

وتابع حسن شاهين، أن أصحاب برج الحمل سيعانون خلال النصف الأول من العام المقبل 2022 صحيا، ثم تتحسن صحتهم بدءا من شهر مايو، مشددا على الابتعاد عن العصبية وذلك لوجود عدة ضغوطات عليه.