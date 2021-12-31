خبير فلك: برج الثور هيدخل فقص الزوجية في 2022

توك شو
برج الثور
برج الثور
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قال حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، إن برج الثور سيشهد عصره الذهبي خلال النصف الأول من عام 2022 وستصل إلى دعم مادي ومالي وتحقق العديد من الأهداف من بينها الزواج إذا كنت أعزب، على عكس النصف الآخر الذي يشهد تقلبات في الصحة والطاقات السلبية.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أصحاب برج الحمل سيعانون خلال النصف الأول من العام المقبل 2022 صحيا، ثم تتحسن صحتهم بدءا من شهر مايو، مشددا على الابتعاد عن العصبية وذلك لوجود عدة ضغوطات عليه

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك، هناك توقعات بالإنجاب لأصحاب برج الحمل المتزوجين، ومن لديه مشكلات مع زوجته ستنتهي، كما أن العاطلين عن العمل سيحصلون على وظائف وستتحسن حياتهم الوظيفية تدريجيا".

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