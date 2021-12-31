خبير فلك: برج الأسد سيحصل على أمولا كثيرة خلال عام 2022

قال حسن شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، إن برج سيحقق أمولا كثيرة خلال عام 2022، سواء ميراث أو استرداد أموال نهت منه.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أصحاب برج الأسد عاطفيا، سيكون هناك إقبال على الزواج وحل مشكلات المتزوجين.

تابع خبير الأبراج وعلم الفلك، المطرب تامر حسنى سيحقق شهرة كبيرة خارجيا وداخليا، بالإضافة إلى مشاركته في الكثير من الأعمال والشغل خلال عام 2022.